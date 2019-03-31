Kırşehir'in Akçakent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Kırşehir'in Akçakent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yılmaz Kılıç kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Yılmaz Kılıç 438, MHP adayı Ahmet Bozkurt 57, Diğer adayı 54 oy aldı.Kılıç'ın öz geçmişi-Yılmaz Kılıç, 1969 yılında Akçakent ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini ilçede tamamlayan Yılmaz, Açıköğretim Lisesi'ni bitirdi. İlçede esnaflık yaptı. 2009-2014 yıllarında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliği yapan Kılıç, 2014 yılındaki Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den aday gösterildi. Belediye başkanlığını o tarihten itibaren sürdüren Kılıç, 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde yeniden aday gösterildi.Kılıç, evli ve 3 çocuk babası.