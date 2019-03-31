Kırşehir'in Akpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Şükrü...

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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Şükrü Turgut kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Turgut 930, AK Parti adayı Mustafa Karahan 815, MHP adayı Ramazan Atalay 240 oy aldı.-Turgut'un özgeçmişi-CHP ve Millet İttifakı'nın adayı Şükrü Turgut, 1960 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akpınar'da, liseyi Kırşehir'de tamamladı. Akpınar'da ticaret ile uğraştı. 1989-1994, 2004-2009 yılları arasında iki dönem Akpınar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Turgut, evli ve 5 çocuk babası.