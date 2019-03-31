Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Atılgan Yılmaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Atılgan Yılmaz
4 bin 75, MHP
adayı Hasan Hüseyin Köşker
4 bin 20, İYİ Parti
adayı Umut Şahin
97 oy aldı.
-Yılmaz'ın öz geçmişi
Yılmaz, 1960 yılında Kırşehir
'in Mucur ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mucur ve Kırşehir'de tamamlayan Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kooperatifçilik Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. 1990-1999 yılları arasında Mucur Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında BBP
'den Mucur Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, 2002-2009 yıllarında AK Parti
'den Belediye Başkanlığına seçildi.
Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA