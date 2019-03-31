31 Mart 2019, 22:04
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Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırşehir

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atılgan Yılmaz kazandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atılgan Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Atılgan Yılmaz 4 bin 75, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker 4 bin 20, İYİ Parti adayı Umut Şahin 97 oy aldı.

-Yılmaz'ın öz geçmişi

Yılmaz, 1960 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mucur ve Kırşehir'de tamamlayan Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. 1990-1999 yılları arasında Mucur Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında BBP'den Mucur Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, 2002-2009 yıllarında AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçildi.

Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır. Atılgan Yılmaz, AK Parti, Kırşehir, Mucur, Güncel
Kaynak: AA