Kırşehir'in Yeni Kütüphanesine İlgi Büyük

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:03



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:03

Kırşehir'de, yenilenen binasıyla bir kültür merkezi gibi hizmet vermeye başlayan halk kütüphanesi, yeni konseptiyle her gün birçok kişiyi ağırlıyor.Kırşehir'de kent merkezinde İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet veren bina, yıkılıp 5 katlı olarak yapıldıktan sonra 15 Ekim'de yeniden hizmete açıldı.Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa'nın isminin verildiği kütüphane, yeni bir konseptle düzenlendi.Okuma ve çocuk oyun salonları ile kafeteryanın da bulunduğu kütüphaneden her gün birçok kişi yararlanıyor.Kütüphaneye gelen çocuklar bir salonda ders çalışıp kitap okuyabilirken, bir başka salonda satranç ve benzeri oyunlar oynayabiliyor. Bilgisayarların bulunduğu salonda da kullanıcılar araştırmalar yapabiliyor.Kütüphane, Kırşehir Valiliğinin farklı kurumlardan yaptığı görevlendirmelerle de 24 saat kullanıcılarına hizmet veriyor.Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik sayısı ve sınavlardaki başarısı ile Türkiye'nin önde gelen marka kentlerinden olduğunu söyledi.Yenilenen 5 katlı kütüphanenin son derece modern şekilde dizayn edildiğini ve "millet kıraathanesi" özelliklerini aratmadığını vurgulayan Akın, bu yıl içinde kütüphaneden toplam 136 bin kullanıcının yararlandığını aktardı.Kütüphanede 64 bin 500 kitabın ve günlük 316 süreli yayının bulunduğu bilgisini veren Vali Akın, günlük kullanıcı sayısının 3 bin olduğunu belirtti."Bir sosyal etkinlik alanı gibi değerlendirsinler"Kütüphanenin modern bir yapıda olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:"Aşık Paşa Kütüphanesi, okuyucularımıza rahat bir ortam sunuyor. Çocuklar, yetişkinler ve engelliler için ayrı bölümler mevcut. Kitap okuyarak dinlenmek isteyenler için bile ayrı bölümler var. Tüm çocuklarımızı, vatandaşlarımızı adeta buraya dinlenmek üzere, dinlenmek niyetiyle bekliyoruz. Burası 24 saat onların hizmetindedir. Bir sosyal etkinlik alanı gibi değerlendirmelerini bekliyoruz."İl Halk Kütüphanesine Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa'nın isminin verildiğini anımsatan Vali Akın, şöyle devam etti:"Kırşehir, yetiştirdiği şairler, yazarlar ve edebiyatçılarıyla da bilinen bir şehrimiz. Aşık Paşa, Arapça ve Farsçanın yaygın kullanıldığı dönemde öz Türkçe eserler vererek, Türkçemize verdiği katkılarla bilinen bir şair ve yazarımız. En büyük eseri Garipname. Türkçeye yaptığı katkılarla bilinen Aşık Paşa'nın adının bu kütüphaneye verilmesi son derece anlamlı.""Buradaki ortam evimden daha rahat"14 yaşındaki Beytullah Akad, ortaokulda eğitim gördüğünü, okuldan çıktıktan sonra evinde yemeğini yiyip kütüphaneye geldiğini söyledi.Burada hem kitap okuduğunu hem ders çalıştığını anlatan Akad, "Düzenli olarak buradan kitap alıp okuyorum. Yeni kütüphane çok güzel. Ortam çok güzel hale gelmiş. Bilgisayar getirilmiş. Ödevlerimizi bilgisayardan da yapabiliyoruz. Arkadaşlarımla derslerime burada çalışıyorum, testlerimizi çözüyoruz. Buradaki ortam evimden daha rahat geliyor bana." dedi.