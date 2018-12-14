Kırşehir-Kayseri, Kırşehir-Ankara Kara Yolu Trafiğe Açık

Mevsimsel yağışların etkisi ile gece itibari ile başlayan kar yağışının aralıklı sürdüğü Kırşehir
'de kara yolları trafiğe açık.
Kırşehir- Kayseri
, Kırşehir- Ankara
kara yolu üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanırken il merkezi ile ilçe bağlantı yolları da trafiğe kontrollü açık halde devam ediyor.
İlçe ve Köy yolları bağlantıları için İl Özel İdaresi 7 ekip 60 kişi ile hazır bekletiliyor. Köylerden ilçelere ilçelerden ise il merkezine trafikte aksama olmaması için ekipler, var diyeli sistemle 10 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır hazır halde tutuluyor.
Kara yolu üzerinde ise yoğun olarak görülen alanlarda Karayolları 6 Bölge 61. Şube Şefliği ekipleri de rutin kontrollerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 10:12