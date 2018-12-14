14 Aralık 2018, 10:12
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Kırşehir-Kayseri, Kırşehir-Ankara Kara Yolu Trafiğe Açık

Kırşehir-Kayseri, Kırşehir-Ankara Kara Yolu Trafiğe Açık

Mevsimsel yağışların etkisi ile gece itibari ile başlayan kar yağışının aralıklı sürdüğü Kırşehir'de kara yolları trafiğe açık.Kırşehir-Kayseri, Kırşehir-Ankara kara yolu üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanırken il merkezi ile ilçe bağlantı yolları da trafiğe kontrollü açık halde devam ediyor.

Mevsimsel yağışların etkisi ile gece itibari ile başlayan kar yağışının aralıklı sürdüğü Kırşehir'de kara yolları trafiğe açık.

Kırşehir- Kayseri, Kırşehir- Ankara kara yolu üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanırken il merkezi ile ilçe bağlantı yolları da trafiğe kontrollü açık halde devam ediyor.

İlçe ve Köy yolları bağlantıları için İl Özel İdaresi 7 ekip 60 kişi ile hazır bekletiliyor. Köylerden ilçelere ilçelerden ise il merkezine trafikte aksama olmaması için ekipler, var diyeli sistemle 10 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır hazır halde tutuluyor.

Kara yolu üzerinde ise yoğun olarak görülen alanlarda Karayolları 6 Bölge 61. Şube Şefliği ekipleri de rutin kontrollerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 10:12