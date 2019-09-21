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Kırşehir kazada ölen neşet ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi

Kazada ölen Neşet Ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildiANKARA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip (77) memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

21.09.2019 17:44
Kazada ölen Neşet Ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi
ANKARA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip (77) memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Ankara-Kırıkkale karayolunun, Mamak Lalahan mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 yıldır Ankara'da yaşayan diyaliz hastası Ayşe Garip, yakınları ile birlikte memleketi Kırşehir'e giderken, araçtan ekmek almak için indi. Yolun karşısındaki markete gitmek isteyen Garip'e, bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. 5 çocuk annesi Ayşe Garip, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Aliçam Camii'nde kılınan cenaze namazına, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve aile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Garip, babası Muharrem ve kardeşi Neşet Ertaş'ın mezarlarının da bulunduğu Bağbaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Kırşehir kazada ölen neşet ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi

Neşet Ertaş, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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