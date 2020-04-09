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(KIRŞEHİR)Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı

Kırşehir'de Ebeyit köyü karantina altına alındı Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı mahallesi, 67 yaşındaki A.K.'nın Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde köy karantinaya alındı.

09.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:33
Kırşehir 'de Ebeyit köyü karantina altına alındı
KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı mahallesi, 67 yaşındaki A.K.'nın Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde köy karantinaya alındı.
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi'nde 67 yaşındaki A.K. rahatsızlanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. tedavi altına alınırken, Savcılı Ebeyit köyü de karantina altına alındı. Eşinin korona virüs salgını sonrasında evden çıkmadığını söyleyen K.K., "Eşim köyün camisine bile gitmezdi. Nasıl rahatsızlandığını biz de anlamadık" dedi.
Köy muhtarı Abdullah Ata ise, "Vaka geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. Araştırma yaptık Kaman ilçesinden telefon ettiler ve A.K.,'ye yapılan test sonucunun pozitif olduğunu söylediler. Aynı gün sağlık personeli geldi. Mahallede kontroller yapıldı. Şuanda herhangi bir sorun yok" diye konuştu.
Köy muhtarı Ata, "Maaşını dahi ben ve zaman zaman da komşuları alır. Köydeki evinden dışarı çıkmayan birisi, rahatsızlığın ise nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Sağlık ocaklarından ailesinde araştırma yapılıyor. Gerekirse Kapaklı Mahallesini teste tabi tutturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (KIRŞEHİR)Kırşehir’de bir köy karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırşehir, Kapaklı, Kaman, Genel
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