KIRŞEHİR Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi: 2 ölü, 3 yaralıKIRŞEHİR'de, köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

16.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:40
Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi: 2 ölü, 3 yaralı
KIRŞEHİR'de, köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırşehir-Aksaray karayolunun Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırşehir'den Aksaray istikametine seyir halinde olan 68 HD 705 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erdem Mergen, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince, karşı yönden gelen Şenol Kılıç yönetimindeki 40 BG 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Mergen idaresindeki hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mergen'in eşi Bahar ve oğlu Mustafa Can Mergen'in (5) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan her iki aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Seyfi Kılıç ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi ise, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. KIRŞEHİR Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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