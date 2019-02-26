Kırşehir Köylerine "Millet Konakları" Yapılıyor

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kentin 50 köyüne "millet konakları" yapılacağını bildirdi.Kendirli, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük programına göre köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı millet konaklarının yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanmasına ve ihale süreçlerine başlandığını ifade etti.Millet konaklarının ihalesi ve yapımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını vurgulayan Kendirli, gerçekleştirdikleri girişimler sonucu Kırşehir'e yapılacak konak sayısını 50'ye çıkardıklarını dile getirdi.Kırşehir'in bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan millet konaklarının altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kendirli, şunları kaydetti:"Bu çerçevede köylerimize yapılacak olan 25 millet konaklarının bütçe, proje ve ihale süreçleri yoğun çalışma sonucu bitirilmiş olup, şehrimiz, millet konaklarını Türkiye genelinde ilk tamamlayan iller arasına girmiştir. Yapılacak 25 millet konaklarına ilave olarak 25 köyümüzde de millet konaklarının çalışmaları devam etmektedir. Çalışma sonucunda toplam 50 köyümüz millet konağına kavuşacak. Yapılacak millet konakları şehrimize ve köylerimize hayırlı olsun."