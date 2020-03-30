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Kırşehir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Covid-19'a karşı dezenfektan üretimi yapılıyor

Kırşehir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Covid-19 virüsüne karşı dezenfektan üretimi yapıyor.

30.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:50
Kırşehir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Covid-19'a karşı dezenfektan üretimi yapılıyor
Kırşehir , Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Covid-19 virüsüne karşı dezenfektan üretimi yapıyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması ve Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, okul ve kurumların ihtiyacı olan dezenfeksiyon sülisyonu üretimini yapıyor.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nünde katkılarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Covid-19 virüsü ile mücadelede sürecine dahil olarak, Ahi Şehri Kırşehir'de fırsatçılara imkan vermemek için, işin maddi boyutlarına bakılmadan gece yarılarına kadar çalışarak ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Hazırlanan 15 ton 1.etap dezenfektan solüsyonu ile 50 adet ilaç pompaları 79, ilçedeki 90 okul ve kurum binasına, İl Milli Müdürlüğü araçlarıyla ulaşım sağlanarak dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

İl ve İlçelerdeki Kaymakamlıkların, Belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörler ile şahısların yoğun taleplerini karşılamak üzere 25 ton dezenfektan solüsyonu üretimi yapılarak ihtiyaçların karşılanması sağlandı.

Kırşehir Valililiği, İl Emniyet Müdürlüğü binalarının dezenfekte işlemleri ile camilerin, imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşların (talepleri doğrultusunda) dairelerinin dezenfekte işlemleri, öğrenciler ve vatandaşların ulaşımında kullanılan resmi veya şahıslara ait 118 adet servis aracı ticari ve hususi 44 aracın dezenfekte işlemleri, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.

Dezenfektan üretimleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turan Altıok, Teknik Müdür Yardımcısı Hakan Akpınar, Kimya Teknolojileri Alan Şefi Murat Güneş, Kimya Teknolojisi Alanı Öğretmeni İsmail Arık ve durumu uygun olan on öğrencinin çalışmalara katkıda bulunması ile yapılıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Kırşehir, Güncel
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