Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız Açıklaması
Kırşehir'de, sabah saatleri itibari ile Akpınar, Kaman, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.
16.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:37
Kırşehir 'de, sabah saatleri itibari ile Akpınar , Kaman, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada; sabah saatlerinde Kırşehir merkez ve ilçelerde başlayan karla karışık yağmurun 3 gün süreli etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yıldız; "Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ile birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşmesi ile görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları beklenmektedir"dedi.
Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmaması için tedbir alırken İl Özel İdaresi ekipleri de olası durumlar için ekiplerini hazır bekletiyor. - KIRŞEHİR
Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada; sabah saatlerinde Kırşehir merkez ve ilçelerde başlayan karla karışık yağmurun 3 gün süreli etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yıldız; "Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ile birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşmesi ile görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları beklenmektedir"dedi.
Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmaması için tedbir alırken İl Özel İdaresi ekipleri de olası durumlar için ekiplerini hazır bekletiyor. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı