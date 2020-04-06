Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir Müftülüğünden KAEÜ İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı

Kırşehir Müftülüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı yaptı.

06.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:38
Kırşehir Müftülüğünden KAEÜ İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı
Kırşehir Müftülüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı yaptı.
Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dülber'in başlattığı "Gençler doğru kaynaktan dinini öğreniyor" projesine müftülük tarafından destek verildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinden talep edilen İslam Ansiklopedisi serisi ve İslami temel bilgileri içeren kitaplar Demirci Cami müezzini Yusuf Demirbaş tarafından Dülber'e teslim edildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dülber, kitaplar sayesinde gençlerin doğru ve önemli bir kaynağa sahip olacaklarını belirtti.
Dülber, proje kapsamında gençlerin merak ettikleri dini konuları ve İslam tarihinde yaşanan gelişmeleri doğru kaynaktan öğrenmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Müftülüğünden KAEÜ İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber 14:04: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 14:02: Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı - Haber 14:02: Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak - Haber 14:02: Başkan Ergü'den "evde kalın" çağrısı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler