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Kırşehir MÜSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Feyzullah Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

12.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:44
Kırşehir MÜSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Feyzullah Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Duran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan kampanyanın ülke için çok önemli olduğunu anımsattı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısını duymazlıktan gelmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Duran, "Bu milli çağrı açıklandığında biz de arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kırşehir şartlarında önemli bir meblağı toparlayarak kampanya hesabına yatırdık. Devletimiz varsa canımızın, malımızın, özgürlüğümüzün de garantisi vardır. Bu nedenledir ki her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir, Güncel
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