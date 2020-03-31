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Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den destek geldi.

31.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:10
Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kırşehir , Nevşehir ve Kırıkkale 'den destek geldi.
Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunması için başlatılan kampanyaya devletin öncülük etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu açıklamaya duyarsız kalmadık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz, biz bir olursak bize hiçbir güç zarar veremez. Kırşehir Ticaret Borsası olarak 100 bin lira destek sağlayacağız."
Nevşehir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya üç aylık maaşını bağışladığını aktararak, "Vatandaşlarımızdan ricam az veya çok demeden gücü nispetinde destekte bulunmalarıdır. Tüm dünyada aynı salgın yaşanıyor fakat böylesine bir milli seferberlik eminim ki dünyada tektir. Bu da bizim paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütleyen inancımızın, hayırseverlik üzerine kurulu medeniyetimizin mirasından kaynaklıdır." ifadesini kullandı.
Kırıkkale
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bir aylık maaşını kampanyaya destek amacıyla bağışladığını belirterek, kent halkına da destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Güncel
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