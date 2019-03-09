Kırşehir Özel İdaresine 4 Yeni İş Makinesi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, 4 yeni iş makinesini İl Özel İdare bünyesine kattıklarını bildirdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, 4 yeni iş makinesiyle işlerin daha hızlı ve aralıksız yapılacağını belirtti.
Kırsal bölgelerdeki en uzak köylerden yakın köylere kadar tüm köylere verimli işlerin devam edeceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"İl Özel İdaremize ait makine parkını her geçen yıl güçlendirdik. Kırşehir İl Özel İdaresine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında kullanılmak üzere ilave olarak 10 milyon lira hibe aktarıldı. Aktarılan bu hibe ile araç filosuna, yükleyici kepçe, lastik tekerlekli silindir, çöp kamyonu ve levha çakma aracı olmak üzere toplam 4 yeni araç alarak makine parkını güçlendirdik. Böylece köylerin alt ve üst yapısının iyileştirilmesi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması hedeflenmiştir. Köylerimizin daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğiz. Yapılan her hizmet vatandaşımızın ihtiyacını ve yaşam kalitesini artırmak içindir."
Güncel
Kaynak: AA