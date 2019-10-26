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Kırşehir polisinden "Sporla yaşıyorum" projesi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik tekvando kursu başlattı.

26.10.2019 13:08Kırşehir polisinden
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik tekvando kursu başlattı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri ile kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla proje hazırladı.
7-14 yaş grubu erkek ve kız öğrenciler için hazırlanan projede, çocukların topluma faydalı birey olarak yetişmeleri, bilgi ve becerilerinin arttırılması, kendine güven ve aidiyet duygusuyla fayda sağlayacak nesiller olmaları hedefleniyor.
"Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında hazırlanan tekvando kursu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezi'nde, eğitmenler refakatinde veriliyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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