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Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı

Kırşehir'de, polis yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu düzenledi.

31.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı
Kırşehir'de, polis yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kuşdilli, Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde 7 bağ evine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, evlerin tuvalet ve banyolarında kaçak üretilmiş 104 litre şarap, 15 litre rakı, 11 litre viski, 6 litre votka, 45 litre etil alkol 450 mililitre anason aroması ile 65 boş şişe ele geçirdi. Operasyonda Z.T., B.A., B.G., ve T.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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