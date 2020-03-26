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Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği, "Toplumsal uyumla virüs savaşında başarılı oluruz"

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, virüs savaşında başarının toplumsal uyumla meydana geleceğini söyledi.

26.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:51
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği,
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, virüs savaşında başarının toplumsal uyumla meydana geleceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de acı bilançonun devam ettiğini belirten Yavuz, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 10 mart'ta

tespit edildi. Süreci en iyi şekilde yürüten ve halkımızın takdirini kazanan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs tehditinin Türkiye'nin her yerine yayıldığını

söyledi. Bu açıklamalardan Kırşehir' i bağımsız tutamayız. Bu yüzden Kırşehirli hemşehrilerimiz çokta paniğe kapılmadan konun ciddiyetinin daha da farkında olmalı buna göre davranmalıdır"dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan önerilerin dikkate alınarak sosyal mesafenin de korunması gerektiğinin vurgusunu yapan Yavuz, açıklamasında; "Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın önerilerini dikkate alıp uygulayalım sosyal mesafemizi koruyalım, ellerimizi sık sık yıkayalım. Sosyal izolasyona önem verelim, imkanımız varsa kalabalıklardan uzaklaşmak adına yazlıklarımıza, hobi bahçelerimize, köy evlerimize gidip doğayla

baş başa kalalım" diye konuştu.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince öğretmen evinin de kapılarını sağlık çalışanlarına açtığını belirten dernek başkanı Yavuz, "24 Mart 2020 tarihli ve 2280 nolu

Cumhurbaşkanı kararı gereği görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilmelerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Sağlık çalışanı her bir fert hangi konumda olursa olsun duyarlılığı ile takdir toplamaktadır. Belediyenin de toplu taşımacılıktaki duyarlılığı biz sağlık çalışanlarına destek olmak adına dayanışmanın en önemli örneğini göstermektedir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yasin Yavuz, Kırşehir, Güncel

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