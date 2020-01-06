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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Verem Haftası bilgilendirmesi yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Haftası bilgilendirmesi yapıldı.

06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:13 Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Verem Haftası bilgilendirmesi yaptı
KIRŞEHİR (İHA) – İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Haftası bilgilendirmesi yapıldı.

Yazılı yapılan açıklamada; "Tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili toplumumuzun bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla halkımıza ve sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir"denildi.

Tüberküloz hastalığının etken nedenlerinin anlatıldığı açıklama ise şöyle;

"TB etkeni "Mycobacterium tuberculosis" basilidir. Uzun sürede çoğalır, kültürde 2-6 haftada üreyen ve oksijenli ortamda yaşayan bir basildir. Asit ile boyayı vermediğinden aside dirençli basil (ARB) denilir. Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır. Basilin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırır. Balgam yayması pozitif olan ve akciğerinde kavitesi bulunan hastalar daha fazla basil saçarlar. Basil kaynağı (TB hastası) ile karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması basilin bulaşmasında önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur"ifadelerine yer verildi.

Tedavi sürecinin de anlatıldığı açıklamada; "Tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır.

Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler" denildi. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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