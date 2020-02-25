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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşındığı bildirildi.

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:10Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı
Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşındığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nasuhdede Mahallesi'ndeki eski hastane binası alanındaki yeni hizmet binasının tamamlandığı belirtildi.
Binanın hazır hale getirilmesinin ardından Aşıkpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki İl Sağlık Müdürlüğünün yeni yerine taşındığı ifade edilen açıklamada, taşınma esnasında bürokratik işlemlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı kaydedildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün eski binasında 2007 yılından itibaren hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, iletişim numaraları ve kurum bilgilerine Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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