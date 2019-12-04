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Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Kırşehir'de yer alan banka idarecilerinin katılımlarıyla promosyon ihalesinin sona erdiğini duyurdu.

04.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:40Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması
Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, Kırşehir'de yer alan banka idarecilerinin katılımlarıyla promosyon ihalesinin sona erdiğini duyurdu.

Başkanı Yücesan, açıkmasında; "İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sağlık-Sen'in, sağlık çalışanlarını temsilen yer aldığı ihalede, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına 5 yıllık promosyon olarak Ocak ayında tek seferde 6 bin 900 lira ödeme yapılacak"dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını her alanda korumak adına çalışma yürüttüklerini ifade eden sendika başkanı Yücesan, "Çalışanların mali ve özlük haklarını savunmanın öncelikli gündemimizdir. Bizlere yetkiyi vererek komisyonda görev almamıza vesile olan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına ihaleye katıldık. Onlar adına yer aldığımız ihalede, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek bir ihaleye imza attık. Maaş promosyonun tüm sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldüreceğini belirtmek isterim"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Sendika, Güncel

Kaynak: İHA

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