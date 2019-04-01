Kırşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları

Kırşehir yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Kırşehir'de yerel seçim için kurulan 269 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Kırşehir Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Mehmet Abdi Bulut ile MHP'den Ömer Yabancı ve İYİ Parti'den Ahmet Nalçacıoğlu yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Kırşehir yerel seçim sonuçları detayları...

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kırşehir Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarıştılar. 88 bin 25 kayıtlı seçmenden Kırşehir yerel seçimi için 73 bin 570 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanı, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu oldu. Resmi olmayan verilere göre Kırşehiryerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Selahattin Ekicioğlu CHP 31.943 OY %44,66

Yaşar Bahçeci AK Parti 27.694 OY %38,72

Onur Köksal MHP 11.187 OY %15,64

Yusuf Turan Saadet Partisi 483 OY %0,68

İlker Özkamalı Vatan Partisi 80 OY %0,11

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kırşehir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kırşehir'de 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Arif Ekici, AK Parti adına Yaşar Bahçeci, CHP adına Deniz Akpınar aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den % 42.18 oy oranı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Arif Ekici ise % 30.95 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Deniz Akpınar % 23.41 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.