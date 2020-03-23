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Kırşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Buğra Aktan Açıklaması

Kırşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Buğra Aktan, sürücü kurslarının aylık alınan kayıtlarla varlığını sürdürdüğünü söyleyerek devletten destek istedi.

23.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:06
Kırşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Buğra Aktan Açıklaması
Kırşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Buğra Aktan, sürücü kurslarının aylık alınan kayıtlarla varlığını sürdürdüğünü söyleyerek devletten destek istedi.

Aktan, açıklamasında; "Kapatma kararı gelen özel kurslar ve sürücü kursları belirlenen destek paketinden faydalanamamıştır. Aylık alınan kayıtlar ile varlığını devam ettiren sürücü kurslarımıza destek istiyoruz"dedi.

Devlet ve hükümetten kurumları için destek talebinde bulunan Aktan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Beklentilerimiz; SGK ve vergi konusunun ötelenmesi veya uzatılması, iş yeri kiralarının bu süreçte dondurulması, kira ödemeleri için devlet teşviki veya faizsiz kredi kullandırılması, personel maaş ödemeleri ve SGK desteği verilmesi, vergi ve banka kredilerinin taksitlerinin ötelenmesi, SGK ve Vergi affı veya taksitlendirilmesi, sürücü kurslarının çalışan personeline sigorta primlerine ve vergisine devlet desteği veya indirime gidilmesi, maaşlar, kiralar, elektrik, su, iletişim ve benzeri giderler kalemlerinde bir aylık yüzde 50 indirimli uygulanması, her işletmeye 12 aylık 50 bin-100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilmesi, borç yapılandırması desteğinde bulunulması, kurum kredi ve taksitler 2 ay ötelenerek devam ettirilmesi, stopajlar, araç vergilerin de yüzde 50 muafiyet yapılması." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Kırşehir, Güncel

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