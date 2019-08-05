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Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir, Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Pazar yerinde gerekli hazırlıklar sürdürülüyor.

05.08.2019 15:33 Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor
Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir, Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Pazar yerinde gerekli hazırlıklar sürdürülüyor.

Güvenlik kamerası sayısının arttırıldığı bölgede sahte para olaylarına karşı da önlem alınırken veterinerlerde hayvan kontrollerini düzenli yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 7 bin büyük, 8 bin 500 küçükbaş hayvan girişinin yapıldığı Canlı Hayvan Pazar yerinde kurbanlık almak isteyecekleri yoğunluğun arefe günü artış göstereceği tahmin ediliyor.

Hastalıklı hayvanların pazara girmesini önlemek için giriş ve çıkışlara modern bir dezenfektan tünelinin kurulduğu pazar alanında hayvan sahiplerinin kurban satışlarını rahat yapabilmeleri için padoklara ek yeni padoklar ilave edildi. Pazar yerlerinin en büyük sorunlarından olan indirme ve yükleme rampalarına da yenileri ilave edilerek

hayvanların padoklarına ve satım yerlerine su boruları ve musluklar yerleştirildi. - KIRŞEHİR

Kurban Bayramı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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