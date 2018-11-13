Kırşehir Tso Başkanı Ekicioğlu Görevinden İstifa Etti

13 Kasım 2018 Salı 12:14



13 Kasım 2018 Salı 12:14

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, görevinden istifa etti.Ekicioğlu, oda binasında düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu üyelerine veda etti.Toplantıda konuşan Ekicioğlu, 2009 yılından beri Kırşehir TSO'nun farklı kademelerinde yönetici olarak görev aldığını, yerini gençlere bırakmak için istifa ettiğini söyledi.Gönül rahatlığıyla görevini bıraktığını aktaran Ekicioğlu, "Bugün itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi bırakıyorum. Bu sürede bir çok başarılı proje ve çalışmayı yaptık. Amacımız, genç kuşakların önünü açmaktır. Görev yaptığımız sürede şehrimize bir değer kattıysak ne mutlu bize. Yeni başkan ve yönetimi fikirlerimizden istifade etmek isterse hem proje hem de tecrübe anlamında her türlü katkıyı vermeye devam ederim." diye konuştu.Oda yönetimlerinde görev alan iş insanlarının adlarının yerel seçimlerde farklı partilerden aday adayı olarak geçmesinin kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Ekicioğlu, kendisinin isminin CHP'den Kırşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesinin sorulması üzerine, henüz kesin bir durumun olmadığını, görev verildiği takdirde en iyi şekilde Kırşehir'e değer katmaya gayret edeceğini dile getirdi.Ekicioğlu, meslek etiği gereği yerel seçimlerden sonra Kırşehir TSO'ya dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.