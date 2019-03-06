Kırşehir Tso Başkanı Yılmaz'dan İstihdam Seferberliği Çağrısı

Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, iş verenleri istihdam seferberliği kampanyalarından faydalanmaya davet etti.
Yılmaz, yazılı açıklamasında, ilgili bakanlıklar, oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "Burası Türkiye
Burada İş Var" sloganıyla "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasının başlatıldığını hatırlattı.
Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşılayacağını, bu sürede iş verenin sıfır maliyetle hareket edeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren, sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. İş dünyasına bu tarihi teşvikten yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Aklınıza takılan her konuda Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasına ulaşmanız mümkündür. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun."
Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA