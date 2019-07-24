Haberler» Güncel» Haber

Kırşehir TSO'da e-randevu sistemi uygulaması başladı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, üyelerine daha hızlı hizmet verebilmek için e-randevu sistemine geçildiğini bildirdi.

24.07.2019 16:29 Kırşehir TSO'da e-randevu sistemi uygulaması başladı
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, üyelerine daha hızlı hizmet verebilmek için e-randevu sistemine geçildiğini bildirdi.
Yılmaz, yazılı açıklamasında, oda üyelerinin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında işlemlerin tamamının e-randevu sistemi ile yapılacağını belirtti.
Bu sistemde üyelerin yapmak istedikleri işleme kendilerinin karar verebileceğini vurgulayan Yılmaz, zaman kaybının önüne geçileceğini aktardı.
İş insanları için zamanın çok önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Oda olarak TOBB Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi kriterlerince etkili ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Odamıza kazandırdığımız bu sistemle üyelerimiz ve iş dünyası temsilcileri internet sitemiz üzerinden e-randevu alabilecek. Randevu alırken işlemin hangi tarih ve saatte yapılacağını belirleyebilecek. Ayrıca işlemi hangi personelin yapacağını, hangi evrakların istendiğini, ne kadar süreceğini, yaklaşık maliyetini randevu sürecinde görüntüleyebilecek. Alınan randevu e-posta adresine iletilecek."
Yanlış alınan randevu veya tarih değişiklilerinin daha kolay düzeltilebileceğini vurgulayan Yılmaz, "İş dünyasının zamanla yarıştığı şu günlerde teknolojinin daha etkin kullanılarak verimin yükseltilmesi gerekiyor. Biz de bunun için e-randevu sistemine geçtik." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
17:57   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat'ta
17:57   Ünlü grafiker Yurdaer Altıntaş hayatını kaybetti
17:57   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
17:57   Portekiz'den, Uygurlara zulüm yaptığı için Çin'e kınama
17:57   AA'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret
17:56   1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi
17:55   20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı