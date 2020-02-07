Haberler » Güncel » Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu - Haber

Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet vermeye başladı.

07.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:10Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan Destek Ofisi hizmet vermeye başladı.
TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kentte İhracat Destek Ofisi kurulması için çalışma yapıldı.
Türkiye'nin ihracatçı sayısının artırılması ve mevcut ihracatçıların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarının hedeflendiği çalışmada, oda bünyesinde kurulan ofisle üyelere hizmet verilmeye başlandı.
İhracat yapmak isteyen, potansiyeli olan üyeler İhracat Destek Ofisine gelerek ücretsiz danışmanlık alabilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kırşehir, İhracat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:56:19