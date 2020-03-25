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Kırşehir TSO'da uzaktan ve dönüşümlü çalışma dönemi başladı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işlerde dönüşümlü ve uzaktan çalışma dönemi başlatıldığı bildirildi.

25.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:24
Kırşehir TSO'da uzaktan ve dönüşümlü çalışma dönemi başladı
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işlerde dönüşümlü ve uzaktan çalışma dönemi başlatıldığı bildirildi.
Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesi doğrultusunda bugünden itibaren mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.
İş akışını bozmayacak şekilde planlama yapıldığı vurgulanan açıklamada, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar üyelerin ve vatandaşların sağlığı için tedbir almaya devam edileceğini aktarıldı.
Açıklamada, odadaki çalışma saatlerinin 12.00-17.00 olarak belirlendiği, iş akışını bozmayacak şekilde asgari sayıda personel ile dönüşümlü çalışılacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel

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