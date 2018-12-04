Kırşehir Tso Üyelerine Motivasyon ve Özgüven Geliştirme Eğitimi

Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine motivasyon ve özgüven geliştirme eğitimi verildiği belirtildi.
Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada, odanın toplantı salonundaki eğitime çok sayıda üye firma temsilcisi katıldı.
Sistem yönetimi danışmanı Müjgan Çetin tarafından verilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Eğitimde, üyelere motivasyon ve özgüven geliştirmenin yanı sıra kurumsallaşma, zaman planlama, problem çözme konularında da bilgi verildi.
04 Aralık 2018 Salı 11:56