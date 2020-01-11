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Kırşehir TSO, yönetim sistemleri denetiminden başarıyla geçti

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, odanın yönetim sistemi denetimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

11.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:14Kırşehir TSO, yönetim sistemleri denetiminden başarıyla geçti
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, odanın yönetim sistemi denetimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Yılmaz, yazılı açıklamasında, Kırşehir TSO'nun 2014 yılında 4 yönetim sistemine başvurup, aynı anda 4 sisteme sahip tek oda olduklarını anımsattı.
Klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu uzman ekipleri tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türk Loydu yetkili uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kalite, müşteri memnuniyeti, çevre ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerini entegre bir şekilde uygulayan odamız, bu yönetim sistemleriyle ilgili yapılan denetimi başarıyla tamamladı. Üyelerimize daha iyi hizmet vererek, odamızı kurumsallaştırma çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yılında aynı anda aldığımız 4 yönetim sistemi bize daha iyi hizmet etme anlayışı katmaktadır. Köklü gelenek, vizyonlu gelecek anlayışımızla, üyelerimize daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz."

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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