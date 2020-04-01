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Kırşehir Valiliği: "Karantinada olan yer yok"

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karantina ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

01.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:56
Kırşehir Valiliği:
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karantina ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir televizyon kanalı kaynak gösterilerek Kırşehir'de 133 covid-19 vakası olduğu ve bir köyün karantina altına alındığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Kaynak olarak gösterilen televizyon kanalı ile yapılan görüşmede böyle bir haberin yayımlanmadığı ifade edilmiş olmakla birlikte yapılan bu paylaşımdaki bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır"denildi. - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Valiliği: 'Karantinada olan yer yok' - Haberler

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