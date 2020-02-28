Kırşehir Valiliğinden av yasağı uyarısı

Kırşehir Valiliği, 1 Mart'ta başlayacak av yasağına uymayanlara yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki Kırşehir'de 17 Ağustos 2019'da başlayan av sezonunun 1 Mart 2020'de kapandığı belirtildi.

Av sezonunun açılacağı tarihe kadar av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin, yavrularını ve yumurtalarını toplamanın yasak olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğine işaret edilerek, yasağa uymayanlara yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması istenen açıklamada, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içinde sürdürebilirliğinin sağlanması için kararın büyük önem arz ettiği kaydedildi.