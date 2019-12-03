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Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki bazı engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

03.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:04Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret
Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki bazı engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilik toplantı salonunda engellilerle görüşen Vali Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile toplumda engelli vatandaşlara karşı farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.
Bütün engellerin iyi bir eğitimle aşılabileceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Yürütülen çalışmalarla engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın içinde tutmayı arzu ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının gündeme taşınması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve onlara daha yaşanabilir bir ortam hazırlanması için farkındalık oluşturuyoruz. Devletimiz son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engellilerle sık sık bir araya geliyoruz. Engelli çocuklarımızı sabırla ve büyük fedakarlıkla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum."
Ziyarette Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve engelli vatandaşların aileleri de hazır bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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