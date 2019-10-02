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Kırşehir Valisi Akın halk günü düzenledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

02.10.2019 17:08Kırşehir Valisi Akın halk günü düzenledi
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Akın, Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, vatandaşların talep ve şikayetlerini ilgili kurum amirleriyle görüştü.
Vali Akın, kurum amirlerinden yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde gelen taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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