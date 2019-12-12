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Kırşehir Valisi Akın, huzurevi sakinleriyle biraraya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

12.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:08Kırşehir Valisi Akın, huzurevi sakinleriyle biraraya geldi
Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, onların talep ve görüşlerini aldı.
Kasım ayında 'da düzenlenen turnuvada 2.'si olan Kırşehir Huzurevi Bocce takımını da tebrik eden Akın, "Aktif Yaşlanma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen turnuvada derece alınmasından mutlu olduğunu, azimli şekilde çalışmayla yakalanan başarının herkese örnek olması gerektiğini anımsattı.
Akın, "Huzurevi sakinlerini sık sık ziyaret edip, onlarla sohbet ederek sorunlarını istek, talep ve görüşlerini alıyoruz. Devletimiz, büyüklerimizin hayatlarını mutlu ve huzurlu şekilde sürdürmeleri için gereken tüm imkanları sağlamaktadır. Bizler de kendileriyle sürekli bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Biz büyüklerimizi kendi ailemiz gibi görüyor, her zaman onların yanındayız, onlarla birlikteyiz." ifadelerini kullandı.
Vali Akın, huzurevi sakinleriyle masa tenisi oynayıp, sohbet etti.

Kırşehir, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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