Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların talep ve şikayetleri dinledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve şikayetlerinin detaylıca görüşüldüğü toplantıda Akın, ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde en kısa sürede çözüme kavuşturulması konusunda talimat verdi.
Halk Günü toplantısına, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, kentteki ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AAKırşehir
, Güncel