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Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların talep ve şikayetleri dinledi.

08.08.2019 13:00 Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların talep ve şikayetleri dinledi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Akın'ın, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.
Vatandaşların talep ve şikayetlerinin detaylarıyla görüşüldüğü toplantıda Akın, sorunların giderilmesi, müracaatların en kısa sürede çözüme kavuşturulması, yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.
Halk Günü toplantısına, kentteki ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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