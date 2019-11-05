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Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okullarda yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Kırşehir'de eğitim kalitesinin arttırılması adına çalışmalar yürütüyoruz"dedi.Vali Akın, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulunda incelemelerde bulundu.

05.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:00Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okullarda yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Kırşehir'de eğitim kalitesinin arttırılması adına çalışmalar yürütüyoruz"dedi.

Vali Akın, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulunda incelemelerde bulundu. Programına; Öğretmen Ömer Aydın İlkokulunu ziyaret ederek başlayan Vali İbrahim Akın, Okul Müdürü Recep Sulubulut'tan okulun durumu ve öğrenciler hakkında bilgiler aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, Türkçe bilmeyen öğrenciler için açılan uyum sınıflarında da incelemede bulundu.

30 Ağustos Zafer İlkokulunda ise Okul Müdürü Hüseyin Yaşar'dan bilgi alan Vali Akın, öğrencilerin de katılımlarıyla öğle yemeği yedi. Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali, eğitimde marka kent olan ilimizde eğitim hayatını önemsediklerini söyledi.

Öğrencileri bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını ifade eden Vali İbrahim Akın, "Öğrencilerimizin sadece derslerinde ve sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de payı büyük" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de yer aldığı program, okul binalarında incelemelerde bulunulması ve öğretmenlerle yapılan istişare toplantılarının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Ömer Aydın, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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