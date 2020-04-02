Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
02.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:58
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek sürüyor.
Kırşehir Valisi Akın, kampanyaya bir maaşıyla destek oldu.
Vali Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın himayelerinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Haydi Kırşehir, vakit dayanışma ve yardımlaşma vakti." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek sürüyor.
Kırşehir Valisi Akın, kampanyaya bir maaşıyla destek oldu.
Vali Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın himayelerinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Haydi Kırşehir, vakit dayanışma ve yardımlaşma vakti." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırşehir, Güncel