Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında incelemelerde bulundu.

13.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:41
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tedbirlerin alındığını ve denetimlerin de sıklıkla yapıldığını söyleyerek, "Salgının yayılmasının önlenmesinin yolu sosyal mesafenin korunarak insanların evlerinde kalmalarını sağlamaktır. Pazar yerleri de bu kapsamda önemli yerler. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri açılan pazar alanlarını denetim altında bulunduruyoruz" dedi.

Vali Akın'ın, inceleme yaptığı alanda bazı vatandaş ve esnaflarda Vali Akın'a sorunlarını birebir iletirken, denetime Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Sakarya Üniversitesi, geliştirdiği test çubuğunun tanıtımını yaptı-1 - Haber 15:08: Erzurum'a yeni proje lisesi - Haber 15:08: ANTALYA Çatı katında yangın korkuttu - Haber 15:08: Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı - Haber 15:08: Bingöl'de maske üretimi - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler