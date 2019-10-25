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Kırşehir yöresel ürünleri YÖREX Fuarı'nda

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'nda Kırşehir'in yöresel ürünlerinin sergilendiği bildirildi.

25.10.2019 14:10Kırşehir yöresel ürünleri YÖREX Fuarı'nda
Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'nda Kırşehir'in yöresel ürünlerinin sergilendiği bildirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Kırşehir'den de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.
Kırşehir pekmezi, cevizi, üzümü, kaya tuzu, onyx taşı, Cemele biberi, sucuk, unlu mamuller, gazoz, meyve kurusunun fuar alanındaki Kırşehir standında sergilendiği kaydedilen açıklamada, Kırşehir standını TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği aktarıldı.
Açıklamada, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, fuarda standı ziyaret edenlere kent ile ilgili bilgiler verdiği de kaydedildi.

Kırşehir, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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