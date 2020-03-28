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Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu

Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu Dışarı çıkmak zorunda kalanlar cadde üzerinden geçerken ellerini dezenfekte ediyor Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi ve 'evde kal' uyarılarına rağmen dışarı çıkmak zorunda olanlar için Kırşehirli esnaf, sokak...

28.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:58
Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu
Dışarı çıkmak zorunda kalanlar cadde üzerinden geçerken ellerini dezenfekte ediyor
KIRŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi ve 'evde kal' uyarılarına rağmen dışarı çıkmak zorunda olanlar için Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu oluşturdu.
Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde enerji firması sahibi olan Ali Rıza Yardım, iş yerinde dışarıda olan musluğunu aktif faaliyete geçirerek vatandaş hizmetine sunduğunu söyledi. Yardım, açıklamasında; "Hükümet ve bakanlık çeşitli tedbirler kapsamında ne yapılabilir konusunda sürekli ikazda bulunuyor. Sokağa çıkmaması gereken insanları da dışarıda görüyoruz. Biz de kendi adımıza ne yapabiliriz diye kendi adımıza su ve varille reaksiyon alarak kullanıma açtık, bu duruma vatandaşta olumlu bakıyor. Bizim de insanların hijyene karşı duyarlı olmasını isteyerek böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Caddeyi kullanan ve cadde üzerinde esnaf olan İrfan Yeşilmen, "Devletimiz virüse karşı önlemler alıyor. Bende Kırşehir'de esnafım, iş yerimize gelen müşterilere karşı önlem alalım düşüncesi ile böyle bir işe kalkıştık. Müşterilerimizi dezenfekte edip iş yerimize alıyoruz" diye konuştu.
Dezenfekte istasyonu önce şaşırtıyor sonra memnuniyet veriyor
Cadde üzerinden geçen vatandaş sokakta varil ve sabunluğu gördüğünde şaşırıyor olsa da esnaf tarafından halk sağlığı adına verilen hizmeti olumlu buluyor. Ellerini yıkayan Aziz Bayık, korona virüs nedeni ile esnafın düşüncesini olumlu bulduğunu söyledi. Dezenfekteyi önemli bulan Osman Tosun ise esnafa teşekkür etti. Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Yenice, Genel

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Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu

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