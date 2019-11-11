Haberler » Güncel » Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı - Haber

Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen şiir buluşmasına katıldı.

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:49Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, 'de Belediyesi tarafından düzenlenen şiir buluşmasına katıldı.

7 ülkeden 25 şairin katılımıyla gerçekleşen programda yılın onur konuğu Şükrü Erbaş oldu. Şölen Erbaş'ın imza günü etkinliği sonrası başladı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması açılış töreni sonrasında Barışa Ezgiler konseri ile son buldu. Demirbaş, uluslararası düzenlenen şiir buluşmasında kendi şiirlerinin yanı sıra Macar şair Marton Simon'un "On Good Things" (İyi Şeyler) şiirini okudu. - KIRŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Atatürk Havalimanı'nda kaza; uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
18:32 Mersin mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek
18:32 Konya bakan varank: çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz
18:32 Samsun anne ve babasının yaralandığı kazada ölen zehra, toprağa verildi
18:32 Rusya'da korkunç kaza 2 ölü
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:33:08