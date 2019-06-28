28.06.2019 16:59
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Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu

Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu

Kırşehirli genç atlet İsmail Tekbıçak, katıldığı atletizm şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde ederek sevinç yaşattı.

Kırşehirli genç atlet İsmail Tekbıçak, katıldığı atletizm şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde ederek sevinç yaşattı.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye U-20 ve U-23 Atletizm Şampiyonası'na 700 sporcu katıldı.
Bursa Atıcılar Pistinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında Kırşehir adına müsabakalara katılan sporcu İsmail Tekbıçak, U-20 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye ikinciliği derecesi elde eden İsmail Tekbıçak ve antrenörü Ziya Kaya 'yı tebrik ederek, başarı ile şehre sevinç yaşattığını belirtti.
Kaynak: AA
Kırşehir , Genç , Türkiye , Güncel

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