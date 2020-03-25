Kırşehirli gurbetçi, ailesi için e-posta yazarak sağlık müdürlüğünden destek istedi
Hollanda'da yaşayan Kırşehir'li gurbetçi, ailesinin tedavisi için sağlık müdürlüğünden e-posta yolu ile yardım istedi.
25.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:19
Hollanda 'da yaşayan Kırşehir 'li gurbetçi, ailesinin tedavisi için sağlık müdürlüğünden e-posta yolu ile yardım istedi.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü basın ve halkla ilişkiler servisinin gösterdiği duyarlılıkla harekete geçen 112 ekipleri, Ganime Yavaş'ın tedavisi için evine gitti.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne e-posta yolu ile bildirim yapan Altan Yavaş'ın talebi üzerine harekete geçen 112 ekipleri, Ganime Yavaş'ın evde kontrollerini yaptı. Hollanda'da yaşayan Altan Yavaş'a ise ailesinin durumu Sağlık İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından mail yolu ile bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü basın ve halkla ilişkiler servisinin gösterdiği duyarlılıkla harekete geçen 112 ekipleri, Ganime Yavaş'ın tedavisi için evine gitti.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne e-posta yolu ile bildirim yapan Altan Yavaş'ın talebi üzerine harekete geçen 112 ekipleri, Ganime Yavaş'ın evde kontrollerini yaptı. Hollanda'da yaşayan Altan Yavaş'a ise ailesinin durumu Sağlık İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından mail yolu ile bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkla İlişkiler, Hollanda, Kırşehir, Güncel