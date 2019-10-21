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Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'a getirildi

Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'a getirildiGAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

21.10.2019 12:18
Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'a getirildi
GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Hatay Hassa'da görevli iken terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan sınır ötesi Barış Pınarı Harekatına katılan Umut Coşkun, terör örgütünün düzenlediği saldırıda ağır bir şekilde yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Coşkun'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şehidin cenazesi ailesine teslim edilecek.
Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'a getirildi

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Kaynak: İHA

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