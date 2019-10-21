Haberler » 3. Sayfa » Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta

Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

21.10.2019 12:03Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta
Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hatay Hassa'da görevliyken terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, terör örgütünün düzenlediği saldırıda ağır yaralanmış, Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Coşkun'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kırşehirli şehidin cenazesi ailesine teslim edilecek.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, ailesinin isteği üzerine Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Adli Tıp, Piyade, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:32 Bolu'da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi
13:35 Erzurumlu şehidi binler uğurladı
13:27 Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da yakalandılar
13:25 Sunta tabakası üzerine devrildi
13:21 Nizip'te kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
13:21 Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
13:15 Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
21.10.2019 13:44:53