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Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler kros yarışmasında Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, Türkiye şampiyonu oldu.

23.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:34Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler kros yarışmasında Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, şampiyonu oldu.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençler kros Türkiye Şampiyonası 'de düzenlendi.
Türkiye'nin farklı illerinden 528 atletin katıldığı müsabakalarda, sporcular koşu parkurlarında ter dökerek, yarıştı. Müsabakaların sonunda Kırşehirli sporcu Urkuş Işık tüm rakiplerini geride bırakarak, altın madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, gençler kros Türkiye Şampiyonu olan Işık'ı ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

Osmaniye, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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