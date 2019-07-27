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Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Kırşehirli sporcu Ahmethan Kınay, Gümüşhane'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

27.07.2019 16:02 Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
Kırşehirli sporcu Ahmethan Kınay, Gümüşhane'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 55 ilden 560 sporcu, Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada madalya sahibi olmak için ter döktü.
Kırşehir adına yarışan sporcu Ahmethan Kınay, 68 kilogramda Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Kınay'ı ve antrenörleri Mehmet Dalbudağı ve Hasan Öztürk'ü tebrik etti.

Gümüşhane, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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